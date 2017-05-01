Samsung Galaxy S8 già scontato su Amazon
di Redazione
01/05/2017
Buongiorno e buon primo maggio a tutti voi. Nonostante la festività di questo inizio del nuovo mese, come sempre noi continuiamo a lavorare per voi, per fornirvi notizie e informazioni sempre più utili e interessanti circa il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. E allora, ancora una volta, vogliamo tornare a discutere dell’apparecchio telefonico che, nel corso di questo periodo, ha maggiormente catalizzato su di sé le attenzioni degli esperti e degli addetti ai lavori per quel che concerne questo campo, vale a dire il Samsung Galaxy S8. La nuova ammiraglia del gigante asiatico, infatti, ha finalmente esordito in via ufficiale anche presso i nostri mercati, dove, a quanto pare, si sta comportando più che egregiamente. Insieme alla variante Plus, infatti, il Samsung Galaxy S8 sta facendo incetta di critiche e di recensioni positive, benché molti siano comunque frenati dall’elevato prezzo dei due device. Come sempre, allora, rispetto ai prezzi di listino, è il mondo del web a venirci incontro con delle buonissime offerte. In particolare, è il noto Amazon a proporre entrambi gli smartphone con degli sconti particolarmente consistenti. Per il Samsung Galaxy S8, infatti, scendiamo già a 720 euro: parliamo dunque di ben 109 euro in meno rispetto alla cifra d’esordio del dispositivo, pari appunto a 829 euro. Anche il modello Plus è disponibile ad un prezzo scontato rispetto a quello di listino: 803 euro, in questo caso, a fronte dei 929 euro di partenza. Per un risparmio, dunque, di addirittura 126 euro.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S8, altro spot pubblicitario
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ecco Android Nougat
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S8 riceve la patch di marzo
17/03/2020
Samsung Galaxy S8 riceve patch di dicembre
28/12/2019
Samsung Galaxy S8 riceve grande update
30/11/2019