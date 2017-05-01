Samsung Galaxy S8 già scontato su Amazon

Buongiorno e buon primo maggio a tutti voi. Nonostante la festività di questo inizio del nuovo mese, come sempre noi continuiamo a lavorare per voi, per fornirvi notizie e informazioni sempre più utili e interessanti circa il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. E allora, ancora una volta, vogliamo tornare a discutere dell’apparecchio telefonico che, nel corso di questo periodo, ha maggiormente catalizzato su di sé le attenzioni degli esperti e degli addetti ai lavori per quel che concerne questo campo, vale a dire il Samsung Galaxy S8. La nuova ammiraglia del gigante asiatico, infatti, ha finalmente esordito in via ufficiale anche presso i nostri mercati, dove, a quanto pare, si sta comportando più che egregiamente. Insieme alla variante Plus, infatti, il Samsung Galaxy S8 sta facendo incetta di critiche e di recensioni positive, benché molti siano comunque frenati dall’elevato prezzo dei due device. Come sempre, allora, rispetto ai prezzi di listino, è il mondo del web a venirci incontro con delle buonissime offerte. In particolare, è il noto Amazon a proporre entrambi gli smartphone con degli sconti particolarmente consistenti. Per il Samsung Galaxy S8, infatti, scendiamo già a 720 euro: parliamo dunque di ben 109 euro in meno rispetto alla cifra d’esordio del dispositivo, pari appunto a 829 euro. Anche il modello Plus è disponibile ad un prezzo scontato rispetto a quello di listino: 803 euro, in questo caso, a fronte dei 929 euro di partenza. Per un risparmio, dunque, di addirittura 126 euro.