Samsung Galaxy S8, altro spot pubblicitario

In questo lunedì primo maggio, che sfortunatamente sta riscontrando una forte ondata di maltempo su gran parte del Vecchio Stivale, il grande protagonista, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, non poteva chiaramente che essere ancora lui, il Samsung Galaxy S8
. La nuova ammiraglia
del colosso asiatico, nello scorso fine settimana, ha finalmente debuttato presso i maggiori mercati internazionali della telefonia mobile, Italia compresa. E, benché ormai si sia detto un po’ tutto circa questo importantissimo device, l’attenzione e la curiosità da parte di esperti e semplici appassionati continua a rimanere molto alta.
D’altronde, Samsung ha rivelato di essere una vera e propria maestra nella promozione di campagne pubblicitarie
e nel marketing in generale. Nonostante il clamoroso tracollo che, a partire dalla scorsa estate, ha vissuto il Samsung Galaxy Note 7, il gigante coreano raramente sbaglia due volte, e in questo senso il Samsung Galaxy S8 si è visto protagonista di una campagna che lo sta spingendo veramente al massimo.
Ogni tanto, anche su questo nostro piccolo spazio, ospitiamo alcuni frammenti di questa promozione allestita da Samsung, e anche in questo giorno festivo vogliamo fare altrettanto. Di seguito, dunque, un altro spot pubblicitario
sul Samsung Galaxy S8, che ancora una volta denota, metaforicamente, l’immensità di uno smartphone che si libera di ogni barriera (le cornici esterne, che nel video sono rappresentate da una gabbia), per poter abbracciare e fondersi ad una realtà grande come l’oceano.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=D7YI5fNbOyc[/embed]