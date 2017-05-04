Samsung Galaxy Note 8 non sarà primo con doppia fotocamera?

Iniziamo dunque ad avviarci verso le battute conclusive di questa settimana, di fatto la prima del mese di maggio. È un periodo estremamente importante, come sappiamo fin troppo bene, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il Samsung Galaxy S8, infatti, ha appena esordito presso i maggiori mercati a livello internazionale, incluso ovviamente quello italiano. L’attenzione della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori, in questo senso, è concentrata su questo device, benché stiano già partendo i rumors circa l’apparecchio che gli succederà: ci stiamo riferendo al Samsung Galaxy Note 8, del quale abbiamo già anticipato alcune peculiarità. Tra le grandi assenze del Samsung Galaxy S8, la più nota è quella relativa alla doppia fotocamera. La nuova ammiraglia del colosso asiatico, infatti, benché sia eccellente dal punto di vista del comparto fotografico, non implementa questa novità lanciata da altre compagnie concorrenti, come Apple ad esempio ha fatto con iPhone 7 Plus. Ebbene, parecchi addetti ai lavori sono certi del fatto che il Samsung Galaxy Note 8 sarà dotato della doppia fotocamera. Ma la cosa sorprendente, è che il phablet di sesta generazione non sarebbe il primo dispositivo targato Samsung a supportare questa importante caratteristica tecnica. A quanto sembra, infatti, tale onore ed onere spetterebbe a un altro smartphone: a sorpresa, un nuovo device della gamma Samsung Galaxy C. Nella stagione estiva, infatti, sul mercato cinese dovrebbe debuttare un nuovo apparecchio della linea Samsung Galaxy C, che a quanto pare verrà usato come rampa di lancio per provare appunto questa doppia fotocamera. La quale, in seguito, farà capolino anche sul Samsung Galaxy Note 8. Insomma, i prossimi mesi ci aiuteranno a sciogliere ormai qualsiasi dubbio circa tali questioni. Per adesso, invece, continueremo a concentrarci sul Samsung Galaxy S8 e sul Samsung Galaxy S8 Plus.