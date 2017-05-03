Samsung Galaxy Note 8, ecco il concept video

Il periodo corrente, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, è a dir poco fondamentale. In particolare, è uscito da neanche una settimana il Samsung Galaxy S8
, forse lo smartphone più atteso di questi ultimi anni per quanto concerne la compagnia asiatica, e sta già facendo parlare parecchio di sé. D’altronde, la nuova ammiraglia targata Samsung
è chiamata all’arduo compito di riconquistare la fiducia che molti utenti hanno perduto dalla scorsa estate, allorché il Samsung Galaxy Note 7 crollò e venne poi ritirato a causa dell’irrisolvibile problema delle batterie esplosive. Un momento talmente drammatico per quanto concerne il campo della telefonia mobile che alcuni, addirittura, credevano che la gamma Note sarebbe praticamente morta lì: e che, pertanto, il Samsung Galaxy Note 8
non sarebbe mai arrivato.
Invece, nel corso di queste ultime settimana, sono giunte delle importanti conferme circa il Samsung Galaxy Note 8, che non soltanto arriverà davvero, ma che addirittura rappresenterà l’evoluzione stessa del Samsung Galaxy S8
. A questo proposito, una delle innovazioni più chiacchierate riguarda la doppia fotocamera, mentre potrebbe esserci anche una nuovissima variazione della S-Pen.
Oggi, dunque, vogliamo mostrarvi uno dei primissimi concept video
sul Samsung Galaxy Note 8. Naturalmente non si tratta di qualcosa di confermato in via ufficiale, ma potremmo già avere uno scorcio sul risultato finale. Riflettori posti in particolare sullo schermo, che dovrebbe essere un infinity display da 6,4 pollici
. A voi le conclusioni.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=fddIl8UGFvE[/embed]