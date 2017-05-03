Samsung Galaxy S7, aggiornamento in arrivo

Benché il Samsung Galaxy S8 sia appena giunto presso i maggiori mercati a livello internazionale, compreso ovviamente quello italiano, il protagonista di queste ultimissime ore, un po’ a sorpresa, è stato il Samsung Galaxy S7. Il top di gamma del 2016, infatti, nonostante sia stato ormai superato dal punto di vista generazionale, riesce ancora a catalizzare su di sé le attenzioni di esperti e addetti ai lavori, e per buoni motivi. Anzitutto, come abbiamo rivelato anche ieri, vi è il fatto che il Samsung Galaxy S7 riesca ad essere straordinariamente competitivo per via del prezzo. Lo smartphone, insieme alla variante Edge, è adesso disponibile ad un costo parecchio contenuto, addirittura quasi dimezzato rispetto a quello di listino. Ma, soprattutto, in questi giorni il Samsung Galaxy S7, insieme ad altri top di gamma un po’ più stagionati del colosso asiatico, si sta accingendo a ricevere un ulteriore aggiornamento, l’ennesimo, contenente la patch di sicurezza più recente insieme alla risoluzione di piccoli bug e problemi qui e là. Una notizia che, presumibilmente, verrà accolta con una certa impazienza da parte di parecchi utenti, visto che fin troppi dispositivi sono fermi addirittura alla patch del mese di gennaio. Si spera, naturalmente, che l’update possa trovare una diffusione molto rapida e ad ampio spettro, in modo da coinvolgere sia i no brand che i device brandizzati.