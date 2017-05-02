Samsung Galaxy S7, che sconti su Amazon!

Ci siamo dunque lasciati ufficialmente alle spalle anche il mese di aprile, a dir poco fondamentale per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Difatti, finalmente, nel quarto mese del 2017 ha debuttato, presso i maggiori mercati a livello internazionale della telefonia mobile, il tanto atteso Samsung Galaxy S8, nuovo smartphone di top gamma della nota azienda asiatica. L’apparecchio, nonostante qualche piccolo bug, ha fin qui riscosso un grandissimo successo, tanto che sono stati già in molti a ipotizzare che il device possa seguire la falsariga dell’illustre predecessore: non va dimenticato, in questo senso, che il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, nella loro fin qui fortunata “carriera”, hanno fatto incetta di critiche e di recensioni positive, venendo spesso celebrati come i migliori smartphone del 2016. Normale, dunque, che nonostante la nuova ammiraglia abbia appena esordito sul mercato, con tutte le innovazioni e le curiosità che ne conseguono, molti utenti continuino a preferire il Samsung Galaxy S7. Si tratta, in fin dei conti, di un apparecchio destinato a mietere ancora un gran successo, visto che a livello prestazionale rimane ancora molto competitivo con i top di gamma odierni. E, in più, vanta un colossale vantaggio: il prezzo. Difatti, considerando che il Samsung Galaxy S7 è uscito da oltre un anno sul mercato, e che nel frattempo ha esordito il suo successore, il suo costo di listino si è ridotto notevolmente. È un ottimo momento, senza ombra di dubbio, per acquistare questo apparecchio o, meglio ancora, la sua variante Edge. In particolare, è su Amazon che si trovano alcune fra le offerte più allettanti. Troviamo, così, che il modello basilare, a seconda della colorazione prescelta, varia da un prezzo che si aggira tra le 450 e le 480 euro. La convenienza, rispetto alla cifra di listino, è enorme: il device, infatti, al momento dell’uscita costava 729 euro, ossia quasi 300 euro in più. Per quanto riguarda la variante Edge, invece, la convenienza è ancora maggiore: 520 euro, a fronte delle 829 euro di listino. Praticamente, 309 euro in meno rispetto a un anno fa: un affarone.