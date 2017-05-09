Samsung Galaxy S6, altra tornata per Nougat in Europa

La conclusione della prima settimana del mese di maggio, un po’ a sorpresa, si è chiusa nel segno del Samsung Galaxy S6 e del Samsung Galaxy S6 Edge. I due apparecchi telefonici, come ben sappiamo, sono stati i top di gamma del 2015, e ormai sono stati superati da due generazioni di device targati Samsung. Lo scorso anno, ricordiamo, esordì sul mercato internazionale il Samsung Galaxy S7, che insieme alla variante Edge ha letteralmente conquistato sia il pubblico che la critica. Pochi giorni fa, infine, ha finalmente debuttato il Samsung Galaxy S8, insieme al modello Plus: le due nuove ammiraglie del colosso asiatico, destinate, a quanto sembra, a totalizzare un enorme successo a livello mondiale. Ma torniamo, come dicevamo, al Samsung Galaxy S6. Lo smartphone, in questi ultimi giorni, nel Vecchio Continente ha preso a ricevere un nuovissimo aggiornamento, contenente il tanto agognato sistema operativo di Android Nougat. Ad interessare l’update vi sono vari paesi europei, inclusa la Spagna, la Germania e la Francia. Più complessa, ahinoi, è invece la situazione relativa al mercato italiano. Nel Belpaese, infatti, non vi è ancora traccia di questo aggiornamento, cosa che non potrà che causare una certa stizza nei confronti dei tanti possessori di questo device. Molti Samsung Galaxy S6 italiani, infatti, sono ancora fermi alle patch di sicurezza relative al mese di marzo, peraltro con il sistema operativo di Android Marshmallow 6.0.1. Si spera che la situazione possa presto sbloccarsi anche da noi.