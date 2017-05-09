Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge, è record di vendite

Iniziamo dunque ad avviarci verso la metà di questo mese di maggio, iniziato nel segno del Samsung Galaxy S8 ma sviluppatosi poi anche con altri apparecchi telefonici parecchio importanti. Senza ombra di dubbio, da questo punto di vista, il periodo recente ha visto la consacrazione della nuova ammiraglia del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, che finalmente ha esordito presso i maggiori mercati a livello internazionale. Tuttavia, nonostante le attenzioni dei maggiori esperti e appassionati siano catalizzate su questo device, a sorpresa è il Samsung Galaxy S7, insieme alla variante Edge, a ritagliarsi spazi sempre più ampi. Il Samsung Galaxy S7 ha debuttato, oltre un anno fa, insieme alla variante Edge, dominando il palcoscenico telefonico a livello mondiale. I due dispositivi hanno fatto incetta di critiche e recensioni positive durante la loro “carriera”, tenendo botta anche a seguito del clamoroso tracollo del Samsung Galaxy Note 7. E, nelle ultime ore, è arrivata l’ennesima buona notizia su questi device, a coronamento di una vita fin qui spettacolare e ricca di soddisfazioni. Complice anche, come abbiamo detto poc’anzi, la debacle del Samsung Galaxy Note 7, il Samsung Galaxy S7 ha fatto segnare un vero e proprio record di vendite. I due terminali della gamma S7, infatti, avrebbero superato la soglia delle 55 milioni di unità vendute: una cifra spaziale, che si traduce anche in un incredibile dato di 7,2 milioni di apparecchi commercializzati in questo primo trimestre del 2017, nonostante l’incedere del Samsung Galaxy S8.