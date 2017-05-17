Samsung Galaxy S8, problemi con ricarica rapida

Come abbiamo avuto modo di vedere più di una volta nel corso di questo nostro piccolo spazio virtuale, il Samsung Galaxy S8, benché abbia generato una quantità di commenti e recensioni a dir poco entusiastiche, si è attirato anche alcune critiche non trascurabili. Il nuovo device di top gamma della grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, infatti, al netto di una scheda tecnica a dir poco straordinaria, e di un aspetto estremamente raffinato e futuristico, palesa anche alcuni problemi che il gigante asiatico sta tentando di risolvere. Di alcuni di essi vi abbiamo parlato anche noi, e più di una volta. E, tuttavia, pare non esserci proprio pace per il Samsung Galaxy S8, poiché in queste ore sono spuntate anche altre grane che evidentemente nessuno poteva attendersi. Una delle più seccanti, ravvisata da una folta schiera di utenti, riguarda la lentezza della funzione di ricarica veloce. Sembra un paradosso, eppure la cosa non funziona con i dovuti criteri. Il Samsung Galaxy S8, infatti, riesce a ricaricarsi velocemente solamente quando il display è totalmente spento. Quando è acceso, invece, il tempo di ricarica arriva persino a raddoppiare, tanto che alcuni utenti hanno lamentato di aver impiegato anche due o tre ore per portare il proprio dispositivo al 100% dell’autonomia. Vedremo adesso come deciderà di rispondere Samsung alla cosa, nella speranza che possa presto porvi rimedio.