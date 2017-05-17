Samsung Galaxy Note 7 torna anche in Europa?

Benché il periodo che stiamo attraversando da alcune settimane a questa parte, relativamente al settore della telefonia mobile, sia caratterizzato in particolar modo dal Samsung Galaxy S8, nuovo smartphone di top gamma del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, nelle scorse ore una notizia bomba ha iniziato a farsi largo sul web. Il protagonista di questa indiscrezione è nientepopodimeno che il Samsung Galaxy Note 7, famigerato phablet che, diversi mesi or sono, crollò a causa della batteria difettosa. La storia è più o meno nota: il Samsung Galaxy Note 7 è stato ignominiosamente ritirato dal mercato della telefonia mobile, costando tantissimo a Samsung in termini di immagine e di denaro. Ma, adesso, sarebbe pronto a tornare in una versione ricondizionata, con una batteria leggermente sottodimensionata rispetto a quella iniziale: da 3500 mAh a 3200 mAh. Ma, soprattutto, sembra che il Samsung Galaxy Note 7 sia vicino ad esordire non soltanto presso alcuni mercati asiatici, ma anche europei. Si tratta, chiaramente, di un rumor senza alcuni fondamento ufficiale, e che al momento non trova riscontri da parte della compagnia coreana, ma a quanto pare le possibilità che questo device ricompaia anche in Italia sono reali. Anche il prezzo dovrebbe essere ridisegnato al di sotto della soglia delle 500 euro, un ulteriore invito per chi volesse farci un pensierino. Che altro dire? Rimaniamo in attesa di capire se la cosa alla fine si concretizzerà davvero, o se rimarrà una voce campata per aria. Dal canto nostro, qualora ne dovessimo sapere di più, non mancheremo di tenervi informati.