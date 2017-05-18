Samsung Galaxy C10 in arrivo con dual camera

Come abbiamo avuto modo di vedere anche noi nel corso delle svariate analisi realizzate per conto dell’uscita del Samsung Galaxy S8, una delle mancanze del nuovo device di top gamma prodotto dal colosso asiatico è stata senza ombra di dubbio quella della doppia fotocamera. La dual camera, particolarmente attesa da molti utenti visto che ha già fatto la propria comparsa presso apparecchi sfornati da compagnie rivali di Samsung, potrebbe comunque sbarcare molto presto, magari sul Samsung Galaxy Note 8. O, meglio ancora, sul Samsung Galaxy C10. In effetti è davvero interessante notare come, stando alle varie indiscrezioni diffuse nel corso di questi ultimi giorni, il Samsung Galaxy C10 sarebbe in procinto di uscire a breve: una dimostrazione pratica di ciò che stiamo dicendo arriva anche da alcune immagini presenti sul web, che mostrerebbero alcune cover compatibili con questo smartphone. Ma la cosa più importante di tutta la vicenda è la conferma del fatto che, probabilmente, l’apparecchio sarà il primo di sempre relativo al gigante tecnologico Samsung con in dotazione una dual camera. Un ulteriore indizio in proposito viene fornito anche da questa fantomatica cover, il cui spazio dedicato al sensore della fotocamera sarebbe doppio, e in posizione verticale, rispetto al normale. Insomma, il dispositivo sarebbe sempre più vicino, e pronto a regalarci grandi novità.