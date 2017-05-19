Samsung Galaxy S8, le vendite sono straordinarie

Cominciamo dunque ad accomiatarci anche a questa terza settimana del mese di maggio, un periodo particolarmente importante per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. La compagnia asiatica, infatti, al momento si trova sulla cresta dell’onda, soprattutto grazie al suo nuovissimo apparecchio telefonico di top gamma: il Samsung Galaxy S8, che ha esordito ufficialmente da poche settimane e che ha già realizzato un successo a dir poco clamoroso. I primissimi dati di vendita, infatti, sono molto esplicativi. Il Samsung Galaxy S8 ha debuttato presso alcuni fra i maggiori mercati internazionali della telefonia verso la fine di aprile, e da allora è quindi passato meno di un mese. E, in questo arco di tempo, l’apparecchio, insieme alla variante Plus, ha venduto ben 5 milioni di unità: una cifra a dir poco stratosferica, specialmente se si pensa che i due smartphone non sono ancora usciti in un mercato florido come quello cinese. Anche rispetto al Samsung Galaxy S7 e al Samsung Galaxy S7 Edge, che pure lo scorso anno realizzarono un enorme successo, il Samsung Galaxy S8 e la variante Plus sono riusciti a fare meglio: in percentuale, le loro vendite sono più alte addirittura del 30%, una statistica semplicemente incredibile e che è destinata a crescere ulteriormente.