Ecco il nuovissimo Samsung Galaxy J5 2017

Per quanto concerne il settore della telefonia mobile, il periodo corrente è stato senza ombra di dubbio caratterizzato dalle notizie e dalle indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S8, nuovo smartphone di top gamma del colosso asiatico. Non poteva essere altrimenti, d’altronde, visto quanto questo device era atteso da praticamente ogni parte del mondo. E però, c’è anche da dire che le sorprese da parte di Samsung non sono finite qui. L’ultima ammiraglia, infatti, sta facendo da apripista anche ad altri dispositivi estremamente interessanti, come il Samsung Galaxy C10 e il Samsung Galaxy Note 7 ricondizonato. Ma non solo: nelle scorse ore, infatti, è stato ufficializzato anche il Samsung Galaxy J5, nella revisione per il 2017. Andiamo dunque a scoprire com’è la scheda tecnica di questa nuova versione del Samsung Galaxy J5, le cui maggiori peculiarità tecniche a onor del vero ci erano già state svelate nei giorni scorsi. Troviamo infatti un processore Exynos 7870 octa-core, accompagnato da una RAM da 2 GB. Lo storage interno è invece da 16 GB, mentre il display, da 5,2 pollici, ha una risoluzione in HD. Sia la fotocamera posteriore che quella anteriore sono da 13 megapixel con flash led, mentre la batteria, removibile, è da 3000 mAh. Per quanto concerne il sistema operativo, partiamo ovviamente da Android Nougat. Si tratta, chiaramente, di un device di fascia medio-bassa, il cui prezzo non ci è stato però ancora rivelato ufficialmente. Anche la data di uscita di questo nuovo Samsung Galaxy J5 rimane avvolta nel mistero, ma non dovrebbe tardare poi molto.