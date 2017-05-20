Ecco anche il nuovo Samsung Galaxy J7 2017!

Nel corso di queste ultime ore, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, abbiamo avuto modo di assistere ad una serie di notizie estremamente interessanti. Oltre all’ormai famosissimo Samsung Galaxy S8, che sta realizzando un successo a dir poco clamoroso a livello mondiale, abbiamo avuto modo di vedere come il colosso asiatico abbia anche ufficializzato altri apparecchi telefonici. In particolare, ormai siamo a conoscenza di tutte le caratteristiche tecniche dei nuovi smartphone della gamma J, come il Samsung Galaxy J5 e il Samsung Galaxy J7. Della revisione del Samsung Galaxy J5 vi abbiamo parlato già ieri, mentre oggi vogliamo concentrare le nostre attenzioni sul nuovo modello del Samsung Galaxy J7. Decisamente migliore rispetto al fratello minore, il device si presenta con un processore Exynos 7870 octa-core, accompagnato da una più che discreta RAM da 3 GB. Lo storage interno è piuttosto limitato visti i suoi 16 GB di capacità, ma è espandibile grazie all’ausilio di una scheda micro SD. Non male il display: un super AMOLED dal taglio di 5,5 pollici, e risoluzione in Full HD. Il comparto fotografico del Samsung Galaxy J7 2017 offre due fotocamere da 13 megapixel, entrambe dotate di flash led. Il sistema operativo è ovviamente Android Nougat, mentre le notizie migliori vengono forse dalla batteria: che, oltre ad essere removibile, arriva alla bellezza di 3600 mAh.