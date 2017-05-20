Samsung Galaxy S7 , nuova patch di sicurezza

E andiamo dunque a salutare in via definitiva anche questa settimana, la terza del mese di maggio. Si tratta di un periodo estremamente importante, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, come abbiamo detto e ribadito più di una volta nel corso di questi ultimi giorni, ha da poco fatto esordire la sua nuova ammiraglia, il Samsung Galaxy S8, presso alcuni fra i maggiori mercato a livello internazionale. Eppure, un po’ a sorpresa, nel corso delle ultime ore è stato il Samsung Galaxy S7 a far parlare maggiormente di sé. Il Samsung Galaxy S7, top di gamma targato Samsung del 2016, è ancora adesso uno dei device più apprezzati da parte sia degli utenti che del pubblico. D’altronde, la variante Edge di questo dispositivo è stata premiata, nel corso dell’ultimo Mobile World Congress, come il miglior smartphone dell’anno passato. Grazie ad una serie di caratteristiche tecniche sensazionali e di innovazioni estremamente importanti, ha praticamente tracciato un nuovo solco per tutti gli apparecchi telefonici che verranno. Ecco perché ogni nuovo aggiornamento del Samsung Galaxy S7 viene accolto sempre con un certo favore da parte degli utenti. Come quello che ha cominciato a trovare diffusione dalla giornata di ieri. Ci stiamo riferendo all’update con firmware G930FXXU1DQE7, che porta in dono l’ultima patch relativa alla sicurezza: quella del mese di maggio, per l’appunto. Una notizia davvero molto importante, considerando che, un po’ colpevolmente, alcuni modelli in Italia erano rimasti fermi addirittura alla patch del mese di febbraio. Qualche precisazione, comunque: al momento, questo update è disponibile solamente per i modelli Flat, mentre gli Edge, presumibilmente, dovranno attendere ancora qualche giorno. Inoltre, il peso inizia ad essere piuttosto consistente, dal momento che raggiunge i 343 MB: ragion per cui, vi raccomandiamo di scaricarlo e di installarlo dopo esservi connessi presso una rete wireless, in vece della vostra connessione dati.