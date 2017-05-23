Caricamento...

Le ultime sul nuovo Samsung Galaxy J7 2017

23/05/2017

Ad una settimana dalla conclusione del mese di maggio, particolarmente importante per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, continuano a spuntare indiscrezioni sempre più interessanti circa i prossimi device del gigante asiatico, come quelli appartenenti alla gamma J. Effettivamente, a riguardo, ci siamo pronunciati più di una volta nei giorni scorsi, e adesso continuano a giungere ulteriori rumors circa il nuovo modello del Samsung Galaxy J7. Samsung Galaxy J7 PrimeIl Samsung Galaxy J7 è uno degli apparecchi telefonici che godranno presto di una rivisitazione con caratteristiche tecniche migliorate. Qualche giorno fa, come probabilmente ricorderete, vi avevamo enunciato le varie peculiarità del device, mentre adesso ne sappiamo di più anche relativamente a qualche succoso dettaglio. In particolare, sappiamo che il Samsung Galaxy J7 2017 arriverà in almeno quattro colorazioni differenti: abbiamo il nero, un classico, e poi il rosa, altro must dedicato soprattutto ad un pubblico femminile. Non manca poi la variante gold, anch’essa ormai archetipica per quel che concerne gli smartphone prodotti da Samsung. Infine, troviamo il modello argento/azzurro, simile al blu corallo che il colosso coreano ha già reso famoso di recente. Infine, una chiosa sul prezzo: il Samsung Galaxy J7 dovrebbe costare all’incirca 340 euro, superando di molto, sfortunatamente, quelle che erano le aspettative degli appassionati e degli esperti.

