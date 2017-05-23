Prima immagine sul Samsung Galaxy S8 Active

Già da qualche tempo, come certamente avrete notato da voi se siete soliti seguire questo nostro piccolo spazio virtuale, vi abbiamo enunciato alcune papabili varianti del Samsung Galaxy S8, attuale smartphone di top gamma della grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. L’apparecchio, effettivamente, giunto sul mercato inizialmente insieme al solo modello Plus, potrebbe presto veder arricchita la propria gamma. All’orizzonte, da questo punto di vista, è già spuntata una edizione a tiratura limitata per il brand cinematografico di Pirati dei Caraibi, il cui ultimo titolo sta giungendo proprio in questi giorni presso le nostre sale. Ma, soprattutto, si attende con una certa curiosità il modello Active, da sempre contraddistinto per via della propria resistenza ad urti ed intemperie. Il Samsung Galaxy S8 Active, proprio nelle scorse ore, è stato avvistato in quella che pare essere proprio la primissima immagine reale del device. Il cui aspetto, effettivamente, è compatibile con quelle che erano a riguardo le prime impressioni di vari esperti e addetti ai lavori, che in questo modo vedono confermate le proprie teorie. Rispetto al modello basilare e alla variante Plus, infatti, il Samsung Galaxy S8 Active assume il design di quello che, fino a qualche tempo fa, sarebbe stato definito “modello Flat”. Niente più bordi laterali curvi infatti, troppo fragili per un apparecchio che deve fare della resistenza la propria arma in più. Ed anche il display stesso, pur mantenendo la propria natura infinity, prevede una leggera riduzione rispetto ai modelli normali, proprio a beneficio dell’integrità dello smartphone.