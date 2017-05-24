Sorpresa Samsung Galaxy Note 3, nuovo update

Quando ci accingiamo ormai a vivere l’ultima settimana del mese di maggio, ci arrivano delle notizie a dir poco sorprendenti circa il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Benché, infatti, il gigante asiatico sia occupatissimo nella promozione della sua ultimissima ammiraglia, quel Samsung Galaxy S8 che sta facendo già adesso incetta di critiche e di recensioni positive, incredibilmente nelle ultime ore è tornato alla ribalta il Samsung Galaxy Note 3, phablet dell’ormai lontano 2013. Effettivamente nessuno poteva aspettarsi che, in tutto questo clima generale, il Samsung Galaxy Note 3 potesse godere di un ulteriore aggiornamento. Eppure, il device ha cominciato a ricevere già da qualche ora un update che, per quanto modesto in termini di peso, ha comunque piacevolmente sorpreso i tanti possessori di questo apparecchio. Parliamo un aggiornamento di poco inferiore ai 50 MB, e che mira soprattutto ad apportare qualche miglioramento a livello prestazionale, correggendo anche qualche piccolo errore. Chiaramente, l’update, riportante il codice N9005XXSGBPL4, si basa ancora una volta sul sistema operativo di Android Lollipop nella versione 5.0, e non fa alcun balzo relativamente alla patch di sicurezza, che rimane ferma al mese di gennaio del 2016. Al momento, questo aggiornamento è stato reso disponibile in India, ma dovrebbe presto trovare diffusione anche presso gli altri paesi in cui è stato commercializzato.