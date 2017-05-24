Le ultime sul prossimo Samsung Galaxy S9

Il Samsung Galaxy S8, attuale smartphone di top gamma del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, ha esordito sul mercato internazionale della telefonia mobile da appena un mese, collezionando già una serie di critiche e di recensioni estremamente positive. L’apparecchio è stato celebrato tanto dalla critica che dal pubblico (nonostante qualche rivedibile problematica), per via di alcune importanti innovazioni come quella relativa all’infinity display. Tuttavia, all’interno dell’azienda asiatica non si è mai sazi, e alcuni hanno già volto lo sguardo verso il futuro. Un futuro, ovviamente, incarnato dal Samsung Galaxy S9, prossima ammiraglia del colosso coreano. Il Samsung Galaxy S9 giungerà sul mercato internazionale della telefonia mobile non prima del 2018, presumibilmente intorno al primo trimestre. Al momento, considerando che abbiamo appena iniziato a goderci il Samsung Galaxy S8, il device dell’anno venturo appartiene solamente ai nostri sogni e alle nostre fantasie, eppure alcuni hanno già cominciato a discutere di alcune delle sue caratteristiche. Anzitutto, voci non confermate ma riprese da diversi siti autorevoli, sostengono che il nome in codice del Samsung Galaxy S9 sarà “Star”: al momento non è dato sapere il motivo di ciò, ma è possibile che il collegamento riporti a qualche specifica importante e magari anche innovativa. Anche lo schermo potrebbe subire un’ulteriore evoluzione: l’infinity display potrebbe infatti diventare pieghevole ed elastico, compatibilmente con quanto Samsung sta lavorando già da tempo. In questo senso, sappiamo bene che il primo prototipo dotato di tale tecnologia, il famoso Samsung Galaxy X, potrebbe presto esordire sul mercato.