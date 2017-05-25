Samsung Galaxy S8 ancora in super sconto

Nel corso di questi ultimi mesi, concentrando le nostre attenzioni sul Samsung Galaxy S8, abbiamo spesso discusso anche di quello che è il suo prezzo. Proprio il costo eccessivo viene ritenuto uno dei principali difetti del nuovo top di gamma del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, benché sul mercato abbia già riscosso un successo a dir poco clamoroso. I l Samsung Galaxy S8, infatti, perlomeno relativamente al prezzo di listino, vanta un costo non propriamente economico: il modello basilare viene 829 euro, mentre per accaparrarsi la variante Plus servono addirittura 929 euro. Parliamo di cifre che, chiaramente, non sono alla portata di tutti. E allora, già nei giorni scorsi vi avevamo mostrato alcune fra le più interessanti promozioni presenti sul web. Quella che vi enunciamo oggi, però, possibilmente, le batte veramente tutti. A proporla è, senza neanche troppe sorprese, il noto sito de Gli Stockisti, fra le piattaforme più autorevoli del Belpaese nel settore della telefonia mobile. Il sito offre il Samsung Galaxy S8, con la disponibilità di diversi colori, al prezzo a dir poco imbattibile di 579 euro. Per la prima volta scendiamo al di sotto del muro delle 600 euro, e anche in maniera piuttosto sensibile. Parliamo, insomma, di uno sconto, di ben 250 euro, praticamente il 30% rispetto al totale del device.