Samsung Galaxy S9 in forte anticipo sui tempi?

Benché il periodo corrente, relativamente al settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, sia stato fortemente caratterizzato dall’esordio sul mercato internazionale del Samsung Galaxy S8, si comincia già a guardare al top di gamma del futuro. In effetti, ha destato una certa sorpresa il fatto che, già nelle scorse ore, si sia cominciato a parlare del Samsung Galaxy S9, il cui arrivo è previsto non prima del 2018. A destare un certo clamore, naturalmente in senso positivo, è il fatto che il Samsung Galaxy S9 sarebbe già entrato nella fase iniziale di sviluppo. Il tutto, naturalmente, con un anticipo estremamente ampio sui tempi, quantificato in circa 4 mesi rispetto a quanto inizialmente previsto. Non a caso avremmo già il nome in codice del device, Star. Qual è il motivo di una simile corsa? A quanto sembra, si tratterebbe di manovre preventive, secondo le quali Samsung vorrebbe avere del tempo a disposizione per testare il device al meglio, e risolvere eventuali problemi prima di evitare danni irreparabili. In questo senso, la catastrofe della quale si è reso protagonista il Samsung Galaxy Note 7 nella scorsa estate ha insegnato, e anche il Samsung Galaxy S8, nei primissimi giorni di commercializzazione, ha palesato qualche piccolo problema. Ciò comunque non dovrebbe incidere particolarmente sull’uscita del Samsung Galaxy S9, che difficilmente avverrà in largo anticipo rispetto al primo trimestre del 2018.