Altro update italiano per Samsung Galaxy S7

Cominciamo ormai ad avviarci alle battute conclusive anche di questa settimana, che idealmente ci proietta anche verso gli ultimi giorni del mese di maggio. È un periodo particolarmente importante, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Il gigante asiatico, infatti, ha appena fatto esordire sul mercato internazionale della telefonia mobile il Samsung Galaxy S8, nuovo device di top gamma. E, tuttavia, il Samsung Galaxy S7, che ha debuttato ormai da oltre un anno, continua a far parlare prepotentemente di sé. D’altronde, il Samsung Galaxy S7 è considerato ancora oggi come uno degli smartphone migliori del mondo, tanto da ricevere ancora adesso svariati titoli, riconoscimenti e attestati di stima. A questo proposito, proprio qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia della vittoria del premio per il miglior display del mondo. E, in questi giorni, le buone nuove non sono certo terminate: il Samsung Galaxy S7, insieme alla variante Edge, continua a ricevere numerosi aggiornamenti, e adesso è toccato ai modelli italiani con brand TIM. Gli apparecchi, infatti, stanno accogliendo l’update con firmware XXU1DQD7, che porta in dono la patch di sicurezza relativa al mese di aprile. E che, soprattutto, dovrebbe risolvere alcuni problemi che i due dispositivi hanno accusato in tempi recenti.