Arrivano i nuovi colori del Samsung Galaxy S8

Andiamo dunque a salutare anche questa settimana, che ci avvicina ulteriormente anche alla conclusione di maggio. Un mese, come ben sappiamo, estremamente importante per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, dal momento che, finalmente, abbiamo potuto vedere in azione il Samsung Galaxy S8 ed il Samsung Galaxy S8 Plus. I due attesissimi smartphone di top gamma, chiamati a cancellare il catastrofico esordio di cui, suo malgrado, si vide protagonista il Samsung Galaxy Note 7 a partire dalla scorsa estate, hanno fin qui raccolto una serie di critiche e di recensioni estremamente positive, e grazie ad alcune straordinarie offerte online sono disponibili anche da un prezzo estremamente più accessibile rispetto a quello di listino. E le buone notizie, peraltro, non sono finite qui. È notizia di poche ore fa, infatti, che il Samsung Galaxy S8 sta per esordire in nuove colorazioni, particolarmente moderne e raffinate, compatibilmente con la filosofia che la compagnia asiatica ha sposato in questi ultimi anni. Andiamo dunque a scoprire insieme quali sono queste tonalità. Anzitutto, troviamo una variazione di blu meno delicata rispetto a quella famosa del Corallo, ma molto più profonda ed incisiva: si chiamerà Ice Lake Blue, e, come si può facilmente intuire dal nome, riprenderà una sorta di lago ghiacciato. Troviamo poi una colorazione decisamente più calda, quasi all’antitesi di quella precedente: stiamo parlando della Smoked Purple Grey, una sorta di connubio tra un grigio ed un viola un po’ fumantino. Chiudiamo, infine, con la Quicksand Gold, ma state tranquilli: diversamente da quanto suggerisce il nome, non ci annegherete dentro come fosse una sabbia mobile: si tratterà di una tonalità dorata che richiama i chicchi di sabbia del deserto. Precisiamo, inoltre, che solamente il Samsung Galaxy S8 nel modello basilare godrà di tutte e tre queste tonalità: il Samsung Galaxy S8 Plus, invece, arriverà solamente con le ultime due.