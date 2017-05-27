In Giappone arriva il nuovo Samsung Galaxy Feel

E poniamo dunque termine a questa settimana, che ancora una volta ci ha rivelato alcune novità particolarmente interessanti per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Al di là dell’ovvio Samsung Galaxy S8, che sta catalizzando sempre più le attenzioni della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori, in questo periodo abbiamo ricevuto parecchie indiscrezioni e notizie circa svariati device. L’ultimo dei quali, in questo senso, è stata una sorpresa assoluta: ci stiamo riferendo al Samsung Galaxy Feel, terminale del tutto inedito. Il Samsung Galaxy Feel è un nuovissimo smartphone che, nei prossimi giorni, esordirà in via ufficiale sul mercato giapponese. Si tratta di un apparecchio telefonico particolarmente compatto e di dimensioni ridotte rispetto a quelle alle quali oggi ci ha abituati il colosso asiatico, eppure vanterà anche una scheda tecnica di tutto rispetto. Il display del Samsung Galaxy Feel sarà un super AMOLED dal taglio di 4,7 pollici, per una dimensione totale di 138 millimetri in altezza, 67 millimetri in lunghezza e 8,3 millimetri di spessore. Estremamente ridotto anche il peso, pari ad appena 149 grammi. Il processore, al momento non meglio specificato, è un octa-core da 1,6 GHz, cui viene accompagnata una RAM da 3 GB. Per quanto invece concerne lo storage interno, troviamo uno spazio da 32 GB, peraltro estendibili fino a 256 GB tramite l’ausilio di una scheda micro SD. Vengono riprese varie caratteristiche ormai imprescindibili nei device Samsung, più alcuni ritorni graditi: ricompare infatti la radio FM, mentre viene confermata l’impermeabilità a liquidi e polveri. La batteria, sfortunatamente non removibile, è da 3000 mAh, una capacità comunque più che accettabile. Il sistema operativo, ovviamente, è Android Nougat. Più che discreto anche il comparto fotografico del Samsung Galaxy Feel: da 16 megapixel la fotocamera posteriore, mentre quella frontale è da 5 megapixel. Chiaramente non manca anche il sensore delle impronte digitali. La disponibilità dello smartphone, per ora, avverrà a partire dalla metà del mese di giugno, ad un prezzo che per ora non è stato reso noto, e nel solo territorio nipponico.