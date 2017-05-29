Super Samsung Galaxy S8 Plus in Giappone

E inauguriamo anche questa settimana, che, idealmente, segnerà anche il passaggio di consegne dal mese di maggio a quello di giugno. È un periodo particolarmente importante, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, infatti, sta iniziando a tirare le somme sul Samsung Galaxy S8 e sul Samsung Galaxy S8 Plus, attuale device di top gamma. Il terminale, che ha esordito in via ufficiale da poco più di un mese, sta già facendo incetta di critiche e di recensioni estremamente positive, e le novità non sono ancora finite. Come vi abbiamo anticipato anche noi qualche tempo fa, il Samsung Galaxy S8 Plus, variante in chiave potenziata dell’apparecchio, presso alcuni mercati è giunto anche con un modello ulteriormente migliorato. Le caratteristiche maggiorate rispetto al dispositivo “basilare” sono ben note: la RAM arriva a 6 GB, mentre lo storage interno raggiunge i 128 GB di capacità. Alla lista delle fortunate nazioni che possono usufruire di questo Samsung Galaxy S8 Plus speciale, da oggi si aggiunge anche il Giappone. Nella terra del sol levante, lo smartphone è giunto ad un prezzo decisamente poco popolare, superiore ai 1000 dollari, ma perlomeno ci è arrivato. E chissà che, ben presto, non possa debuttare anche presso altri mercati, come quello italiano: difficile, ma non impossibile.