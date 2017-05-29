Ancora sul nuovo Samsung Galaxy J3

La nuova settimana, di fatto l’ultima del mese di maggio, si è aperta ancora una volta nel segno dei prossimi device del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. La compagnia asiatica, che ha ormai lanciato a livello internazionale il suo ultimissimo gioiello, vale a dire il Samsung Galaxy S8, è ormai in procinto di far esordire anche altri apparecchi telefonici. Non a caso, da ormai diversi giorni a questa parte, si parla con una certa insistenza della gamma J, con le varie revisioni del Samsung Galaxy J3, del Samsung Galaxy J5 e del Samsung Galaxy J7. Come certamente ricorderete se siete soliti seguire questi nostri piccoli spazi, in tempi recenti vi avevamo appunto enunciato le rinnovate caratteristiche del Samsung Galaxy J3, del J5 e del J7, nei rispettivi modelli realizzati per il 2017. E proprio il primo di questi apparecchi è il più vicino ad esordire nuovamente sul mercato, tanto che nelle scorse ore il terminale è stato protagonista di una nuova ondata di indiscrezioni. Della scheda tecnica ormai abbiamo praticamente detto tutto, per cui vi rimandiamo all’articolo scritto in precedenza. Oggi, invece, veniamo a conoscenza del fatto che il Samsung Galaxy J3 2017 arriverà, almeno all’inizio, in quattro colorazioni differenti: Nero, Silver, Gold e Rosa, vale a dire le tonalità più classiche del gigante coreano.