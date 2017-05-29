Caricamento...

Ancora sul nuovo Samsung Galaxy J3

Redazione Avatar

di Redazione

29/05/2017

La nuova settimana, di fatto l’ultima del mese di maggio, si è aperta ancora una volta nel segno dei prossimi device del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. La compagnia asiatica, che ha ormai lanciato a livello internazionale il suo ultimissimo gioiello, vale a dire il Samsung Galaxy S8, è ormai in procinto di far esordire anche altri apparecchi telefonici. Non a caso, da ormai diversi giorni a questa parte, si parla con una certa insistenza della gamma J, con le varie revisioni del Samsung Galaxy J3, del Samsung Galaxy J5 e del Samsung Galaxy J7. Samsung Galaxy J3 V caratteristicheCome certamente ricorderete se siete soliti seguire questi nostri piccoli spazi, in tempi recenti vi avevamo appunto enunciato le rinnovate caratteristiche del Samsung Galaxy J3, del J5 e del J7, nei rispettivi modelli realizzati per il 2017. E proprio il primo di questi apparecchi è il più vicino ad esordire nuovamente sul mercato, tanto che nelle scorse ore il terminale è stato protagonista di una nuova ondata di indiscrezioni. Della scheda tecnica ormai abbiamo praticamente detto tutto, per cui vi rimandiamo all’articolo scritto in precedenza. Oggi, invece, veniamo a conoscenza del fatto che il Samsung Galaxy J3 2017 arriverà, almeno all’inizio, in quattro colorazioni differenti: Nero, Silver, Gold e Rosa, vale a dire le tonalità più classiche del gigante coreano.

