Samsung Galaxy Note 7 R ancora più vicino

In questo caldo martedì di fine maggio, che in qualche modo anticipa quella che sarà un’estate particolarmente afosa, torniamo ancora una volta, un po’ a sorpresa, a parlarvi del Samsung Galaxy Note 7. Benché, infatti, il periodo corrente sia stato certamente dominato dalle notizie e dalle indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S8, attuale device di top gamma del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, anche il phablet del 2016 sta riuscendo a ritagliarsi i suoi spazi importanti. Sappiamo fin troppo bene, ormai, che il Samsung Galaxy Note 7, a partire dalla scorsa estate, si rese suo malgrado protagonista di un esordio catastrofico sul mercato internazionale della telefonia mobile. Il dispositivo fu forzatamente ritirato, a causa dell’increscioso problema delle batterie esplosive. E per mesi non se n’è più sentito parlare, finché non è stato annunciato ufficialmente che presto avrebbe goduto di una revisione ricondizionata. Ecco, dunque, che il Samsung Galaxy Note 7 R, ove la lettera R sta per “ricondizionato”, appunto, è vicinissimo a debuttare per la seconda volta sul mercato, stavolta presumibilmente senza problemi di sorta. Nelle scorse ore, infatti, sono state diffuse alcune nuove foto del device, sulla cui cover posteriore, in basso a destra, fa capolino proprio la lettera R a carattere cubitale: una garanzia per chi vuole acquistarlo insomma, per far capire che ormai le grane del passato sono alle spalle.