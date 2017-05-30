Samsung Galaxy S8, gravi problemi audio

Stiamo ormai per salutare anche questo mese di maggio, particolarmente importante per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Queste ultime settimane, infatti, hanno visto una larga diffusione del Samsung Galaxy S8 e del Samsung Galaxy S8 Plus, ultimissimi top di gamma del colosso asiatico: un device particolarmente atteso, soprattutto dopo il tracollo occorso nella scorsa estate al Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione. Tuttavia ogni rosa ha le proprie spine, e anche il Samsung Galaxy S8, nonostante il prevedibile entusiasmo generato già da fine aprile, ha palesato alcuni problemi non da poco. Già qualche giorno fa, a questo proposito, vi avevamo parlato di alcune delle grane più seccanti che lo smartphone aveva palesato fin dal suo esordio. Ma l’ultima in questione, con ogni probabilità, è la peggiore in assoluto. Infatti, parecchi utenti, stimati al momento nell’ordine delle centinaia, hanno denunciato dei gravi problemi relativi all’audio del Samsung Galaxy S8. Riproducendo video e canzoni, o ancora parlando al telefono tramite normale telefonata, diversi terminali infatti segnalano un abbassamento improvviso del volume, e in alcuni casi persino una carenza totale dell’audio. Non resta che attendere, a questo punto, una mossa ufficiale da parte di Samsung, dalla quale gli utenti in possesso dei device incriminati attendono una rapida ed efficace risoluzione.