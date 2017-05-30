Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S8, gravi problemi audio

Redazione Avatar

di Redazione

30/05/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Stiamo ormai per salutare anche questo mese di maggio, particolarmente importante per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Queste ultime settimane, infatti, hanno visto una larga diffusione del Samsung Galaxy S8 e del Samsung Galaxy S8 Plus, ultimissimi top di gamma del colosso asiatico: un device particolarmente atteso, soprattutto dopo il tracollo occorso nella scorsa estate al Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione. Samsung Galaxy S8Tuttavia ogni rosa ha le proprie spine, e anche il Samsung Galaxy S8, nonostante il prevedibile entusiasmo generato già da fine aprile, ha palesato alcuni problemi non da poco. Già qualche giorno fa, a questo proposito, vi avevamo parlato di alcune delle grane più seccanti che lo smartphone aveva palesato fin dal suo esordio. Ma l’ultima in questione, con ogni probabilità, è la peggiore in assoluto. Infatti, parecchi utenti, stimati al momento nell’ordine delle centinaia, hanno denunciato dei gravi problemi relativi all’audio del Samsung Galaxy S8. Riproducendo video e canzoni, o ancora parlando al telefono tramite normale telefonata, diversi terminali infatti segnalano un abbassamento improvviso del volume, e in alcuni casi persino una carenza totale dell’audio. Non resta che attendere, a questo punto, una mossa ufficiale da parte di Samsung, dalla quale gli utenti in possesso dei device incriminati attendono una rapida ed efficace risoluzione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy Note 8, ecco le prime foto

Articolo Successivo

Samsung Galaxy Note 7 R ancora più vicino

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S8 riceve la patch di marzo

Samsung Galaxy S8 riceve la patch di marzo

17/03/2020

Samsung Galaxy S8 riceve patch di dicembre

Samsung Galaxy S8 riceve patch di dicembre

28/12/2019

Samsung Galaxy S8 riceve grande update

Samsung Galaxy S8 riceve grande update

30/11/2019