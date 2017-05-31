Samsung Galaxy Note 8, ecco le prime foto

Con l’estate ormai alle porte, e di conseguenza con l’arrivo imminente del mese di giugno, torniamo ancora una volta, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, a discutere del Samsung Galaxy Note 8, prossimo phablet di top gamma del gigante asiatico. Benché, effettivamente, il periodo corrente sia letteralmente dominato dal Samsung Galaxy S8 e dal Samsung Galaxy S8 Plus, si vocifera già piuttosto spesso del Samsung Galaxy Note 8, che idealmente dovrà tracciare una certa continuità con la linea inaugurata dall’attuale device dalle alte prestazioni. Non a caso, infatti, già da qualche tempo si sostiene che l’apparecchio, che presumibilmente potrebbe arrivare intorno alla fine della stagione estiva, sarà dotato di un design in tutto e per tutto simile proprio a quello del Samsung Galaxy S8. A conferma di ciò, vi è il fatto che, in rete, nelle scorse ore hanno preso a circolare alcune fotografie che mostrerebbero già il Samsung Galaxy Note 8 dal vivo. Una sorta di primo prototipo, caratterizzato da un infinity display piuttosto grande e da una doppia fotocamera posteriore, con i sensori posti verticalmente. Apparentemente, sembra mancare il lettore delle impronte digitali, che però, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere posto al di sotto dello schermo dell’apparecchio.