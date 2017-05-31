Samsung Galaxy C10, ecco il video render

Il periodo corrente, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, è senza ombra di dubbio segnato dalla presenza del Samsung Galaxy S8
, ultimissimo device di top gamma del gigante asiatico. Con il mese di maggio pronti a salutarci, tuttavia, ci sono anche altri apparecchi e dispositivi pronti a realizzare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile. Uno di essi, forse il più imminente, è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy C10
, prossimo smartphone della scuderia C.
La particolarità più importante del Samsung Galaxy C10 è nota da ormai parecchio tempo: si tratta del primo device targato Samsung a vantare una doppia fotocamera
, precedendo addirittura il Samsung Galaxy Note 8. Ormai non dovrebbe mancare poi troppo alla sua uscita ufficiale presso i negozi, e oggi, per vostra curiosità, vogliamo mostrarvi un video render piuttosto attendibile su come il dispositivo potrebbe presentarsi.
Come potete ben notare, l’aspetto estetico del Samsung Galaxy C10 non dovrebbe differire poi molto, rispetto a quello dei più classici smartphone
prodotti dal colosso coreano. Non dovrebbe esserci l’infinity display infatti, e al centro troveremmo ancora il tasto home meccanico. Tuttavia, sul retro, ecco spuntare la doppia fotocamera, con i due sensori posti in maniera verticale.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=YzS26h3jYa8[/embed]