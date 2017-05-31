Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy C10, ecco il video render

Redazione Avatar

di Redazione

31/05/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il periodo corrente, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, è senza ombra di dubbio segnato dalla presenza del Samsung Galaxy S8, ultimissimo device di top gamma del gigante asiatico. Con il mese di maggio pronti a salutarci, tuttavia, ci sono anche altri apparecchi e dispositivi pronti a realizzare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile. Uno di essi, forse il più imminente, è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy C10, prossimo smartphone della scuderia C. La particolarità più importante del Samsung Galaxy C10 è nota da ormai parecchio tempo: si tratta del primo device targato Samsung a vantare una doppia fotocamera, precedendo addirittura il Samsung Galaxy Note 8. Ormai non dovrebbe mancare poi troppo alla sua uscita ufficiale presso i negozi, e oggi, per vostra curiosità, vogliamo mostrarvi un video render piuttosto attendibile su come il dispositivo potrebbe presentarsi. Come potete ben notare, l’aspetto estetico del Samsung Galaxy C10 non dovrebbe differire poi molto, rispetto a quello dei più classici smartphone prodotti dal colosso coreano. Non dovrebbe esserci l’infinity display infatti, e al centro troveremmo ancora il tasto home meccanico. Tuttavia, sul retro, ecco spuntare la doppia fotocamera, con i due sensori posti in maniera verticale. [embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=YzS26h3jYa8[/embed]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nougat arriva anche sul Samsung Galaxy Note 5

Articolo Successivo

Samsung Galaxy Note 8, ecco le prime foto

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

27/04/2020

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

25/04/2020

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

23/04/2020