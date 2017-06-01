Nougat arriva anche sul Samsung Galaxy Note 5

Il mese di maggio è ormai trascorso, mentre questo giovedì mattina ci traghetta direttamente all’interno di quello di giugno. Il periodo corrente, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, come ben sappiamo, è fortemente caratterizzato dal Samsung Galaxy S8 e dal Samsung Galaxy S8 Plus, attuale smartphone di top gamma della compagnia asiatica. Tuttavia, da diverse settimane a questa parte, anche altri device si stanno ritagliando i loro spazi importanti. Il motivo principale, naturalmente, è la diffusione a spettro sempre più ampio del sistema operativo di Android Nougat, che adesso raggiunge anche il Samsung Galaxy Note 5. Il Samsung Galaxy Note 5, ultimo phablet commercializzato senza problemi di sorta (diversamente, come ben sappiamo, dal ben più famigerato Samsung Galaxy Note 7), sfortunatamente non è mai giunto in via ufficiale nel Belpaese. E tuttavia, alcuni paesi europei hanno potuto comunque goderne, tanto che in queste ultime ore hanno cominciato anche ad abbracciare il tanto agognato Nougat. L’update, naturalmente, è piuttosto consistente, tanto da toccare addirittura 1,3 GB. Si tratta di una notizia, comunque, piuttosto positiva anche per l’Italia, poiché ci lascia intendere che il settimo sistema operativo di Android verrà presto diffuso anche presso tutti gli altri device in grado di supportarlo.