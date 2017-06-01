Samsung Galaxy J5, ci siamo: arriva il 22 giugno

Buongiorno a tutti e buon inizio di giugno. Il mese di maggio è oramai alle nostre spalle, mentre adesso ci accingiamo ad abbracciare la tanto attesa stagione estiva. Il sole, il mare, le vacanze, un periodo certamente atteso da molti. Ma, per alcuni, questo momento equivale anche ad una nuova invasione di rumors e di indiscrezioni circa i prossimi smartphone prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Uno dei quali, ormai, è veramente in procinto di giungere anche presso il nostro mercato italiano. Ci stiamo riferendo, come certamente avrete capito da voi se siete soliti seguire questo nostro piccolo spazio virtuale, al Samsung Galaxy J5, chiaramente nel “remake” per il 2017. Il nuovo Samsung Galaxy J5 è ormai veramente pronto a debuttare, con una scheda tecnica aggiornata rispetto ai modelli venduti in passato. E, se già qualche giorno fa vi abbiamo mostrato queste nuove peculiarità, adesso siamo finalmente in grado di fornirvi delle notizie ufficiose anche circa la data d’uscita. Benché, infatti, manchi ancora la conferma definitiva da parte di Samsung, sembra proprio che il Samsung Galaxy J5 2017 sarà disponibile a partire dal prossimo 22 giugno, ossia fra soltanto tre settimane. Voci piuttosto autorevoli ci svelano anche il prezzo di questo device, che dovrebbe venire a costare ben 279 euro.