Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S7

Cominciamo ormai ad avviarci verso le battute conclusive di questa settimana, che, di fatto, ci ha anche traghettati dal mese di maggio a quello di giugno. Si tratta di un periodo, relativamente al settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, estremamente importante. Come ben sappiamo, infatti, il colosso asiatico sta lanciando, da diverse settimane a questa parte, una sorta di mini-rivoluzione, che ha portato all’arrivo di alcuni device nuovi e dotati di caratteristiche estremamente interessanti. Sul mercato hanno già esordito il Samsung Galaxy S8 ed il Samsung Galaxy S8 Plus, mentre si avvicinano anche smartphone come il Samsung Galaxy C10, il Samsung Galaxy Note 8, o tutte le varie revisioni della gamma J. Ma stamane, a far parlare di sé, è un “vecchio” dispositivo: ci stiamo riferendo al Samsung Galaxy S7. Nelle scorse ore, infatti, in Olanda, i Samsung Galaxy S7 ed i Samsung Galaxy S7 Edge commercializzati localmente, hanno cominciato a godere di un nuovissimo update. Si tratta di un aggiornamento dal peso praticamente risibile, pari ad appena 30 MB. Il pacchetto fa riferimento al firmware XXU1DQEF, e potrebbe portare una soluzione definitiva al famigerato problema dei device irraggiungibili. Probabile che tale aggiornamento veda presto la luce anche in Italia: nel qual caso, come sempre, non mancheremo di fornirvi delucidazioni.