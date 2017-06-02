Samsung Galaxy J3 arriva con Nougat 7.1?

Con la conclusione della settimana sempre più vicina, torniamo ancora una volta, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, a discutere di uno degli smartphone di prossima uscita. Se siete soliti seguirci, infatti, ricorderete che, nei giorni scorsi, vi abbiamo fornito parecchi rumors e anticipazioni circa i tre nuovi device appartenenti alla gamma J. Si tratta, compatibilmente con la politica che Samsung ha abbracciato nel corso degli ultimi anni, di tre dispositivi rivisitati: il Samsung Galaxy J3, il Samsung Galaxy J5 ed il Samsung Galaxy J7. Benché la scheda tecnica di questi apparecchi, in particolar modo quella del Samsung Galaxy J3, sia stata recepita come deludente dagli esperti e dagli addetti ai lavori (specialmente se rapportata al prezzo, non esattamente modico), è particolarmente interessante notare che, questi smartphone, potrebbero portare in dote qualcosa di particolarmente atteso, soprattutto qui in Italia. A fornire maggiori indiscrezioni a riguardo è proprio il Samsung Galaxy J3, che dovrebbe essere il device più vicino al debutto nel Belpaese: esso, infatti, potrebbe giungere con il sistema operativo di Android Nougat 7.1, l’ultimissima revisione dunque. Una notizia sicuramente importante, perché poi la strada verrebbe spalancata anche a tutti gli altri smartphone commercializzati nel Belpaese.