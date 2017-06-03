Samsung Galaxy S7, si avvicina Nougat 7.1?

Iniziamo dunque ad accomiatarci anche a questa settimana, che, di fatto, ci ha anche traghettati dal mese di maggio a quello di giugno. Il periodo corrente, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, come ben sappiamo, è fortemente caratterizzato dalla presenza del Samsung Galaxy S8 e dal Samsung Galaxy S8 Plus, nuovi smartphone di top gamma del colosso asiatico. E, tuttavia, in questo clima che sa di rinnovamento, anche alcuni vecchi device stanno riuscendo a ritagliarsi degli spazi certamente importanti. In questo senso, emerge con una certa prepotenza anche il Samsung Galaxy S7, insieme alla sua variante Edge. Il Samsung Galaxy S7 è senza ombra di dubbio uno degli apparecchi telefonici più amati di sempre, tanto da aver ricevuto, nella sua fin qui lunga vita, parecchi premi e attestati di stima. E, adesso, potrebbe diventare ancora più potente e performante di quanto non sia mai stato. Difatti, come vi abbiamo in qualche modo anticipato nelle scorse ore, esso potrebbe presto godere di un nuovo aggiornamento. Infatti, stando a diverse indiscrezioni piuttosto autorevoli, sembra che il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge potrebbero presto ricevere l’update per il sistema operativo di Android Nougat 7.1. Come vi abbiamo anticipato ieri, il Samsung Galaxy J3 dovrebbe arrivare sul mercato proprio con questa nuova versione di Nougat, che verrebbe poi estesa anche ad altri apparecchi.