Numeri sensazionali per il Samsung Galaxy S8

Redazione Avatar

di Redazione

03/06/2017

Andiamo dunque a salutare in maniera definitiva anche questa settimana, in questo caldo sabato che, per molti appassionati di calcio, coincide con la finale di Champions League tra la Juventus e il Real Madrid. Invece, relativamente al settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, il periodo corrente, come ben sappiamo, è stato caratterizzato con gran forza da un solo apparecchio telefonico… anzi, da due: il Samsung Galaxy S8, ed il suo modello Plus. Un paio di device assolutamente straordinari, come abbiamo avuto modo di dirvi e di raccontarvi più di una volta in questi ultimi mesi. Samsung Galaxy S8 PlusIn effetti, in queste prime settimane di commercializzazione, il Samsung Galaxy S8 è riuscito a rendersi protagonista di un fantastico esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, come d’altronde testimoniano i numeri stessi. Il device, infatti, in appena 37 giorni, ha sfondato la soglia del milione di unità vendute: praticamente il doppio rispetto a quanto fecero il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge lo scorso anno, che pure sembrava essere un traguardo a dir poco stupefacente. Insomma, quando ci avviciniamo a passi sempre più spediti anche all’arrivo del Samsung Galaxy Note 8, le cose procedono meravigliosamente per il gigante asiatico. E, a questo punto, la situazione non può che migliorare.

