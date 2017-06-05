Samsung Galaxy Note 8, design uguale a S8

Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. Il mese di giugno è oramai cominciato da qualche giorno, e, per gli studenti più giovani, coincide praticamente con l’inizio delle tanto attese vacanze estive. Per gli appassionati, gli esperti e gli addetti ai lavori, naturalmente fermo restando al settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, invece, il periodo non fa che avvicinarci sempre più verso un device particolarmente atteso: ci stiamo riferendo, come avrete certamente capito da voi, al Samsung Galaxy Note 8, prossimo phablet di top gamma del gigante asiatico. Il Samsung Galaxy Note 8 è chiamato a riesumare una linea di dispositivi, la Note appunto, che negli ultimi anni è stata subissata da un fiume di critiche. Il Samsung Galaxy Note 5, a questo proposito, non è mai giunto presso alcuni mercati (come quello italiano, ahinoi), mentre il suo successore, il Samsung Galaxy Note 7, è naufragato a causa di una batteria difettosa e che era destinata ad esplodere. Normale, dunque, che ci si aspetti grandi cose dal Samsung Galaxy Note 8. A maggior ragione dal momento in cui, da ormai qualche giorno a questa parte, il Samsung Galaxy S8 è riuscito a realizzare un esordio estremamente importante sul mercato internazionale della telefonia mobile. E allora, quando mancano ancora alcuni mesi all’arrivo del phablet, ecco che a riguardo continuano a giungerci alcune interessanti indiscrezioni. La più importante di esse riguarda l’aspetto estetico che assumerà il Samsung Galaxy Note 8. Alcuni fra i siti più autorevoli, infatti, confermano che il device avrà un design quasi identico a quello del Samsung Galaxy S8: il phablet sarà caratterizzato soprattutto da un infinity display, mentre sul retro la novità più significativa sarà quella della chiacchieratissima doppia fotocamera. Che altro dire? A questo punto aspettiamo di ricevere ulteriori notizie, che sicuramente giungeranno già nei prossimi giorni.