Samsung Galaxy S8 Pirati dei Caraibi, il video

Anche questa nuova settimana è dunque iniziata, e ancora una volta, lo fa nel segno del Samsung Galaxy S8
, attuale smartphone di top gamma del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. L’apparecchio, come ben sappiamo, ha fin qui collezionato un grandissimo successo
sul mercato internazionale della telefonia mobile, tanto da raddoppiare, di fatto, le vendite ottenute lo scorso anno dal Samsung Galaxy S7.
E allora, ecco che la compagnia asiatica si appropinqua a lanciare delle edizioni speciali e limitate del proprio gioiellino
. Oltre al Samsung Galaxy S8 Active, infatti, proprio in questi giorni sta esordendo in Asia una versione dedicata alla saga cinematografica di Pirati dei Caraibi
, famosissimi film con protagonista il celebre attore Johnny Depp.
Ve ne avevamo parlato più di una volta nel corso delle ultime settimane, e adesso, stavolta, ci siamo davvero. Tanto che, in giro per il web, cominciano a spuntare anche alcuni video speciali di presentazioni
, uno dei quali, in pratica, è una sorta di trailer montato ad arte.
Qui sotto potete notare da voi questo spot sul Samsung Galaxy S8 nella versione Pirati dei Caraibi, le cui specifiche definitive tuttavia non sono ancora state rese note. Quando ne sapremo di più, chiaramente, non mancheremo di fornirvi gli aggiornamenti del caso. Nel frattempo, godetevi il trailer.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=chiHPRbWKXI[/embed]