In arrivo il nuovo Samsung Galaxy A4

Anche questa settimana è oramai iniziata, portando in dote, oltre ad una temperatura particolarmente rovente presso molte regioni italiane, anche una massiccia quantità di maltempo. Per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, tuttavia, il periodo è quanto mai roseo, e privo di grosse nubi all’orizzonte. Infatti, l’uscita del Samsung Galaxy S8 e del Samsung Galaxy S8 Plus, in qualche modo, ha funto da apripista nei confronti di altri smartphone ed apparecchi telefonici. Parecchi nuovi device sono in procinto di arrivare, e uno di essi è il Samsung Galaxy A4 nella versione per il 2017. Come abbiamo avuto modo di vedere più di una volta nel corso di questi mesi, il gigante asiatico ha sposato una particolare politica, secondo la quale revisionare alcuni vecchi smartphone aggiornandoli con caratteristiche tecniche migliorate. In questo senso, di recente, vi abbiamo parlato dei dispositivi appartenenti alla gamma J, mentre adesso è proprio il turno del Samsung Galaxy A4. Di recente, in questo senso, il Samsung Galaxy A4 2017 ha ricevuto la certificazione Wi-Fi. Segnale che, evidentemente, il suo nuovo esordio sul mercato della telefonia mobile potrebbe avvicinarsi a passi piuttosto decisi. Ad ogni modo, per ora, non abbiamo delle notizie molto precise: quando ne sapremo di più, non mancheremo di aggiornarvi.