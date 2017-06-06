Samsung Galaxy A4, che scheda tecnica?

Poche ore fa
, come certamente avrete notato da voi se siete soliti seguire questo nostro spazio virtuale con una certa costanza, vi abbiamo parlato di un “nuovo” smartphone che pare in procinto di uscire sul mercato. Abbiamo virgolettato appositamente l’aggettivo nuovo, poiché in realtà si tratta di un vecchio dispositivo: sappiamo bene, infatti, che la grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, per politica personale, negli ultimi anni ha deciso di revisionare alcuni dispositivi
conferendogli delle peculiarità potenziate, piuttosto che creare da zero nuovi apparecchi telefonici. E, in questa ottica, il Samsung Galaxy A4 nella revisione per il 2017 pare sempre più vicino.
Proviamo dunque a scoprire come potrebbe essere questo nuovo Samsung Galaxy A4
, e in cosa consisterà esattamente la sua scheda tecnica. Troviamo una serie di caratteristiche davvero molto interessanti. Anzitutto, fa capolino una RAM da ben 3 GB
, una capacità che sicuramente viene ben accolta da chi è intenzionato a dare una chance a questo smartphone.
Non si sa ancora molto circa il processore del Samsung Galaxy A4, ma le indiscrezioni riportano che lo storage interno dovrebbe essere da almeno 32 GB
. Dovrebbe esserci anche la compatibilità con le schede micro SD, per cui la capacità di archiviazione potrebbe espandersi di parecchio. Troviamo poi un display super AMOLED in Full HD con taglio da 5 pollici
, mentre la batteria sarebbe da 3000 mAh. La fotocamera posteriore dovrebbe invece essere da 3000 mAh, mentre per quanto riguarda il sistema operativo, si partirebbe da Android Nougat 7.1
.