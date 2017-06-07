Samsung Galaxy Note 8 arriva a fine agosto?

È ormai trascorsa una settimana dall’inizio del mese di giugno, particolarmente interessante per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Al dì là delle ovvie notizie relative al Samsung Galaxy S8 ed al Samsung Galaxy S8 Plus, attuali smartphone di top gamma del colosso asiatico che hanno esordito sul mercato internazionale della telefonia mobile da poche settimane, in questo periodo siamo travolti da diverse indiscrezioni circa altri apparecchi telefonici. Il più chiacchierato, oltre che probabilmente il più atteso, è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy Note 8, prossimo phablet dalle elevate prestazioni. Il S amsung Galaxy Note 8 è chiamato all’arduo compito di risollevare la gamma Note, caduta nella scorsa estate a causa del grave difetto delle batterie esplosive del Samsung Galaxy Note 7. Le aspettative che i fan nutrono nei confronti del prossimo device sono estremamente alte, e la buona notizia, in questo senso, è che l’apparecchio potrebbe giungere anche prima del previsto. Stando agli ultimissimi rumors, infatti, sembra che il Samsung Galaxy Note 8 potrebbe arrivare addirittura intorno alla fine di agosto. Parliamo, insomma, di poco più di due mesi, e poi il nuovo phablet potrebbe divenire già realtà. Nella speranza che, stavolta, non ci siano intoppi di sorta.