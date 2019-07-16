Samsung Galaxy S7, problemi con ultima patch?

Abbiamo inaugurato poche ore fa anche questa settimana, in un periodo che, come ben sappiamo, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, si sta rivelando particolarmente interessante. D’altro canto, il colosso asiatico ormai è quasi pronto per il grande evento di questa stagione estiva: il Galaxy Unpacked del 7 agosto, allorché verrà finalmente presentato in via ufficiale il prossimo phablet di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy Note 10. Tuttavia, anche grazie alla distribuzione di numerosi update e aggiornamenti, nei giorni scorsi sono tornati in auge anche altri terminali. E, in questo fitto novero, è rientrato di prepotenza anche uno smartphone come il Samsung Galaxy S7. Il Samsung Galaxy S7 e il Samsung Galaxy S7 Edge sono due tra i migliori device mai prodotti dalla compagnia coreana, e a sorpresa, di recente, ha ricevuto le varie patch di sicurezza relative al mese di giugno. Che però, secondo alcune segnalazioni lanciate da diversi utenti, celerebbero numerosi problemi: tra questi, il solito surriscaldamento eccessivo, e l’autonomia notevolmente diminuita della batteria. Samsung sarebbe già al lavoro per cercare di capire come ovviare alla cosa, magari con un ulteriore aggiornamento correttivo che potrebbe essere compreso nella patch di sicurezza di luglio. Naturalmente, nella speranza che venga distribuito anche in Europa.