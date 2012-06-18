Samsung Galaxy S3 e iPhone 4S: confronto video tra S-Voice e Siri

[caption id="attachment_344" align="aligncenter" width="551" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 e iPhone 4S? Il confronto, almeno per ora, non sembra reggere, soprattutto se lo sguardo si focalizza sulla sfida tra i due registratori vocali, che fanno dei due smartphone quelli più significativi del mercato, da un punto di vista tecnologico. In questi giorni, infatti, i colleghi di iSpazio hanno deciso di confrontare le performance di SIRI con quelle di S-Voice, per un “uno contro uno” attesissimo, nel periodo intercorso tra la presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S3 ed il suo lancio definitivo sul mercato. La sensazione è che molti addetti ai lavori del nostro Paese siano stati frettolosi nell’esaltare S-Voice, complice l’integrazione immediata della lingua italiana: come dimostrano le lamentele da parte degli utenti che si sono già portati a casa il Samsung Galaxy S3, infatti, pare che SIRI abbia tempi e qualità di risposta decisamente superiori, nonostante in Italia potremo goderne appieno le peculiarità solo con l’avvento di iOS 6, il prossimo autunno. Guarda il confronto video tra S-Voice del Samsung Galaxy S3 e SIRI: