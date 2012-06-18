Samsung Galaxy S3, bug per la versione bianca: le foto

[caption id="attachment_339" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 protagonista di un fastidioso bug, per quanto concerne la versione bianca, almeno stando a quanto riportato da alcuni utenti nel corso delle ultime ore. A quanto pare, infatti, il colosso coreano potrebbe essere andato incontro a problemi di produzione, non solo con il modello Pebble Blue, se si pensa che il Marble White sembra è al centro di alcune segnalazioni. La prima si riferisce ad alcune crepe, presenti sulla scocca in policarbonato del Samsung Galaxy S3, con l’utente che avrebbe assicurato di aver rimosso la cover una sola volta: inviato lo smartphone in assistenza, lo stesso utente dovrà attendere circa dieci giorni per un feedback. Un altro caso, invece, evidenzia dei vistosi graffi, sempre all’interno della scocca del Samsung Galaxy S3, in prossimità del logo. Si attendono comunicazioni ufficiali dalla Corea. [caption id="attachment_340" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption]