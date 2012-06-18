Samsung Galaxy S3, prezzo e disponibilità per il 32 GB

[caption id="attachment_335" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 da 32 GB ufficialmente in vendita, con un prezzo pari a 779 euro. La settimana, per gli utenti intenzionati ad acquistare lo smartphone Android con un taglio di memoria più elevato, rispetto alla variante che abbiamo potuto toccare con mano fino ad oggi, si apre dunque col botto, alla luce del fatto che l’operatore Vodafone (che, va ricordato, ha l’esclusiva per le vendite del 32 GB), ha dato il via alla commercializzazione. Siamo dunque al cospetto di una versione del tutto particolare, non tanto per il suo aspetto cromatico, quanto per la capacità di immagazzinare dati. Va precisato, comunque, che gli utenti non interessati ad acquistare il Samsung Galaxy S3 da 32 GB al suddetto prezzo, possono optare su una soluzione in abbonamento, puntando su una delle alternative che vi presentiamo in foto.