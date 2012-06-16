Samsung Galaxy S3, prezzo Pixmania a 552,50 euro modificato

[caption id="attachment_322" align="aligncenter" width="595" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 al prezzo di 552,50 euro su Pixmania? L'illusione per i potenziali acquirenti del nuovo dispositivo Android è durata solo pochissime ore, considerando che la pagina dalla quale abbiamo estratto la foto in questione, adesso rimanda ad una nuova proposta per lo smartphone, sì conveniente, se si pensa che nei normali punti vendita il Samsung Galaxy S3 è venduto al prezzo di 699 euro, ma, allo stesso certo, con un certo innalzamento, rispetto all'offerta iniziale. In particolare, in questo momento, la suddetta pagina in questione ci propone il Samsung Galaxy S3 a 574,99 euro, con la possibilità di ricevere a casa il modello nel giro di cinque giorni lavorativi. La risposta del pubblico sarà ugualmente positiva? Per tutti gli altri dettagli sul nuovo prezzo che è stato dato al Samsung Galaxy S3, collegati a questa pagina.