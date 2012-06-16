Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, prezzo Pixmania a 552,50 euro modificato

Redazione Avatar

di Redazione

16/06/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_322" align="aligncenter" width="595" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S3 al prezzo di 552,50 euro su Pixmania? L'illusione per i potenziali acquirenti del nuovo dispositivo Android è durata solo pochissime ore, considerando che la pagina dalla quale abbiamo estratto la foto in questione, adesso rimanda ad una nuova proposta per lo smartphone, sì conveniente, se si pensa che nei normali punti vendita il Samsung Galaxy S3 è venduto al prezzo di 699 euro, ma, allo stesso certo, con un certo innalzamento, rispetto all'offerta iniziale. In particolare, in questo momento, la suddetta pagina in questione ci propone il Samsung Galaxy S3 a 574,99 euro, con la possibilità di ricevere a casa il modello nel giro di cinque giorni lavorativi. La risposta del pubblico sarà ugualmente positiva? Per tutti gli altri dettagli sul nuovo prezzo che è stato dato al Samsung Galaxy S3, collegati a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, prezzo e disponibilità per il 32 GB

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, prezzo a 589 euro su Techmania

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015