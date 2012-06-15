Samsung Galaxy S3, prezzo a 589 euro su Techmania
di Redazione
15/06/2012
[caption id="attachment_63" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Samsung Galaxy S3 al prezzo di 589 euro. Possibile, considerando la proposta che vi presentiamo nella giornata di oggi, da parte di un rivenditore e-commerce come techmania.biz, che, con tanto di codice promozione, consente agli utenti di portarsi a casa il dispositivo con oltre 100 euro di sconto, rispetto a quella che è la normale quotazione di mercato del modello caratterizzato dal sistema operativo Android. Non eccessivi i dettagli che compaiono nella pagina in cui si può acquistare il Samsung Galaxy S3: appare evidente, in ogni caso, che il modello in questione è di colore bianco, mentre non sembrano esserci ancora tracce dalla variante Pebble Blue, mentre i tempi di consegna non dovrebbero essere inferiori ai cinque giorni lavorativi, dal momento in cui si effettua l’ordine. Per ulteriori dettagli su questo nuovo prezzo per il Samsung Galaxy S3, clicca qui.
