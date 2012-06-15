Samsung Galaxy S3, aggiornamento per il modello Vodafone

[caption id="attachment_314" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 protagonista ancora una volta di un aggiornamento, a distanza di 48 ore dalla diffusione del primo update che la casa produttrice ha messo a disposizione di tutti, per migliorare la compatibilità dello smartphone con alcune applicazioni. In particolare, la novità in questione, almeno per ora, riguarda in modo esclusivo i Samsung Galaxy S3 che sono stati lanciati sul mercato nella versione brandizzata con Vodafone: l’obiettivo dell’azienda, è quello di migliorare, in generale, la stabilità del modello, ma soprattutto ottimizzare lo sfruttamento della memoria RAM, che, è bene ricordarlo, nella versione europea del Samsung Galaxy S3 è pari a 1GB. Nelle prossime ore, o al massimo nel giro di pochi giorni, l’update dovrebbe essere disponibile anche per i dispositivi messi in vendita attraverso gli altri operatori italiani, mentre resta il mistero per la variante "no brand".