Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, video sui TecTiles

Redazione Avatar

di Redazione

15/06/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_308" align="aligncenter" width="599" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3, in queste ore, è sulla bocca di tutti non solo per il prezzo con il quale il dispositivo può essere acquistato, ma anche per la tecnologia NFC e la sua evoluzione, con la possibilità, almeno per il mercato degli Stati Uniti, di potersi portare a casa i cosiddetti TecTiles. Stiamo parlando di confezioni di cinque adesivi, messi in vendita al prezzo di 14,99 dollari, con i quali possiamo richiedere al Samsung Galaxy S3 di svolgere alcuni compiti in automatico, come disattivare la suoneria in un particolare ambiente, oppure attivare i comandi vocali. Insomma, siamo al cospetto di un nuovo utilizzo del chip NFC, già di suo esclusivo per gli utenti, con il supporto di un video pubblicato di recente e dedicato ai possessori del Samsung Galaxy S3. Guarda il video:  

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, aggiornamento per il modello Vodafone

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3: prezzo e disponibilità di Globalwork

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015