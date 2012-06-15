Samsung Galaxy S3, video sui TecTiles

[caption id="attachment_308" align="aligncenter" width="599" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, in queste ore, è sulla bocca di tutti non solo per il prezzo con il quale il dispositivo può essere acquistato, ma anche per la tecnologia NFC e la sua evoluzione, con la possibilità, almeno per il mercato degli Stati Uniti, di potersi portare a casa i cosiddetti TecTiles. Stiamo parlando di confezioni di cinque adesivi, messi in vendita al prezzo di 14,99 dollari, con i quali possiamo richiedere al Samsung Galaxy S3 di svolgere alcuni compiti in automatico, come disattivare la suoneria in un particolare ambiente, oppure attivare i comandi vocali. Insomma, siamo al cospetto di un nuovo utilizzo del chip NFC, già di suo esclusivo per gli utenti, con il supporto di un video pubblicato di recente e dedicato ai possessori del Samsung Galaxy S3. Guarda il video: