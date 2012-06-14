Samsung Galaxy S3: prezzo e disponibilità di Globalwork

[caption id="attachment_304" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e il prezzo migliore possibile, una corsa senza fine per milioni di utenti in Europa e in Italia alla ricerca della grande occasione, in grado di mettere nel dimenticatoio la normale quotazione dello smartphone, ancora pari a 699 euro. In questi giorni, ci siamo già soffermati sull'iniziativa da parte di globalworkmobile, che ha deciso di proporre il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo decisamente conveniente, se si pensa che, grazie al rivenditore, possiamo portarci a casa il modello a "soli" 579,99 euro. A questa notizia, già di suo estremamente interessante, se si confronta l'offerta con quella avanzata da altri, possiamo aggiungere il fatto che la disponibilità attuale è di cento pezzi e che, stando agli ultimi rumors, a breve potrebbe aumentare ulteriormente. Ricordando che le spese di spedizione sono pari a 10 euro, è possibile consultare il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 579,99 euro, cliccando qui.